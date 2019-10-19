Antalya'nın kaderi: Vleminckx ve Candeias

Fıtrat değişmedi
2013 yılında Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Medikal Park Antalyaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelmiş ve karşılaşmayı Gençlerbirliği 5-3 kazanmıştı. Gençlerbirliği'nin ara transfer döneminde Club Brugge'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Belçikalı Björn Vleminckx ilk maçında 4 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti.
Bugün de benzer bir etkiyi Candeias yaptı ve Antalyaspor'a karşı ilk yarı sonunda 3 gol 2 asist ile oynadı. Antalyaspor, Vleminckx'den sonra Candeias kabusunu da kendi evinde yaşamış oldu.
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