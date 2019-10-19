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Antalya'nın kaderi: Vleminckx ve Candeias
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ANTALYA'NIN KADERİ: VLEMİNCKX VE CANDEİAS

Antalya'nın kaderi: Vleminckx ve Candeias

Antalyaspor maçında henüz ilk yarıda 3 gol 2 asist ile oynayan Candeias, yıllar önce Antalyaspor'a 4 gol birden atan Vleminckx'i hatırlattı.

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Fıtrat değişmedi 

2013 yılında Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Medikal Park Antalyaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelmiş ve karşılaşmayı Gençlerbirliği 5-3 kazanmıştı. Gençlerbirliği'nin ara transfer döneminde Club Brugge'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Belçikalı Björn Vleminckx ilk maçında 4 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti. 

Bugün de benzer bir etkiyi Candeias yaptı ve Antalyaspor'a karşı ilk yarı sonunda 3 gol 2 asist ile oynadı. Antalyaspor, Vleminckx'den sonra Candeias kabusunu da kendi evinde yaşamış oldu.  

                                                               

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