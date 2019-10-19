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Candeias'tan hattrick!!!
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CANDEİAS'TAN HATTRİCK!!!

Candeias'tan hattrick!!!

Gençlerbirliği, durdurak bilmiyor!

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Maçın 42'inci dakikasında  Gençlerbirliği 5'inci golünü atarak büyük bir farkla ilk yarıyı önde bitiriyor!

Maç süresince Candeias 3 gol attı, 2 asist yaptı.

Son golü ise 42'inci dakikada Sio attı...
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