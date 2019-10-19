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Antalyaspor 10 kişi kaldı!
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ANTALYASPOR 10 KİŞİ KALDI!

Antalyaspor 10 kişi kaldı!

Antalyaspor, Gençlerbirliği karşısında 3-0 geriye düştükten sonra bir darbede Bahadır'dan yedi.

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Antalyaspor, 25. dakikada Bahadır Öztürk'ün gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Orta alanı hızla geçen Gençlerbirliği'nde topla buluşan Sio, Bahadır tarafından yere indirildi. Gole giden Sio'yu indiren Bahadır kırmızı kartla cezalandırıldı. 
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