İşte Bursaspor - Ümraniyespor maçında ilk 11'ler
Bugün 16:30'da başlayacak Bursaspor - Ümraniyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 8. Haftasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı YASİN KOL yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu
Bursaspor: Emirhan Aydoğan, Kubilay Kanatsızkuş, Özer Hurmacı, Abdullahı Shehu, Iasmın Latovlevıcı, Recep Aydın, Selçuk Şahin, Wanderson Da Sılva, Çağlar Şahin Akbaba, Mamadou Dıarra, Anıl Karaer
Teknik Direktör:
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Ümraniyespor: Emre Kurt, Rıad Nourı, Emircan Altıntaş, Chukwuma Emmanuel Akabueze, Gökhan Süzen, Serkan Göksu, Alaaddin Okumuş, Ghıslaın Gımbert, Burak Öğür, Muhammed Gönülaçar, Tarık Tekdal
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: YASİN KOL, MUHAMMET YUMAK, GÖKHAN BARCIN, ÖMER TOLGA GÜLDİBİ
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