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İşte Bursaspor - Ümraniyespor maçında ilk 11'ler
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İŞTE BURSASPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Bursaspor - Ümraniyespor maçında ilk 11'ler

TFF 1. Lig 8. haftasında Bursaspor ile Ümraniyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Bursaspor - Ümraniyespor maçında ilk 11'ler

Bugün 16:30'da başlayacak Bursaspor - Ümraniyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 8. Haftasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı YASİN KOL yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu

Bursaspor: Emirhan Aydoğan, Kubilay Kanatsızkuş, Özer Hurmacı, Abdullahı Shehu, Iasmın Latovlevıcı, Recep Aydın, Selçuk Şahin, Wanderson  Da Sılva, Çağlar Şahin Akbaba, Mamadou Dıarra, Anıl Karaer

Teknik Direktör:

Ümraniyespor: Emre Kurt, Rıad Nourı, Emircan Altıntaş, Chukwuma Emmanuel Akabueze, Gökhan Süzen, Serkan Göksu, Alaaddin Okumuş, Ghıslaın Gımbert, Burak Öğür, Muhammed Gönülaçar, Tarık Tekdal

Teknik Direktör:

Hakem: YASİN KOL, MUHAMMET YUMAK, GÖKHAN BARCIN, ÖMER TOLGA GÜLDİBİ

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