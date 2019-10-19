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Antalyaspor 0 - 3 Gençlerbirliği
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ANTALYASPOR 0 - 3 GENÇLERBİRLİĞİ

Antalyaspor 0 - 3 Gençlerbirliği

Maçın 21'ici dakikasında kara kırmızılılardan 3'üncü gol geldi.

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Maçın 21'inci dakikasında Candeias, rakipten kaptığı top ile kendisinin 2'inci Gençlerbirliğinin ise 3'üncü golünü attı.
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