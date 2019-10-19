Ankaragücü maçının hakemi 88 maçta düdük çaldı

Ali Şansalan geçen sezon tam 88 karşılaşmada düdük çaldı

Ankaragücü – Beşiktaş maçını üst klasmanın genç hakemlerinden Ali Şansalan yönetecek. Bu görevlendirme 31 yaşındaki hakemin kariyerinde bir ilk olacak. Ali Şansalan böylece ilk kez 3 büyüklerden birinin maçında düdük çalacak. Çanakkale bölgesi hakemi Ali Şansalan bu sezon Süper Lig'de 3 maç yönetti. Genç hakem, MKE Ankaragücü – İstikbal Mobilya Kayserispor , Yukatel Denizlispor-İttifak Holding Konyaspor ve Gaziantep Futbol Kulübü – Göztepe maçlarında düdük çaldı. Sezona, Akhisarspor ile Galatasaray arasında oynanan Süper Kupa maçında Asistan Video Yardımcı Hakem olarak başlayan Ali Şansalan, Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor ve Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor karşılaşmalarında Video Yardımcı Hakem olarak görev yaptı. Ali Şansalan, 1-1 sona eren Fenerbahçe- Trabzonspor maçının da dördüncü hakemiydi. Genç hakem geçen sezon Merkez Hakem Kurulu’nun en çok görev verdiği hakem oldu. Ali Şansalan 2018-2019 sezonunda 16 maçta hakem,17 maçta dördüncü hakem, 2 maçta Video yardımcı hakem, 53 maçta da Asistan Video Yardımcı hakem olmak üzere 88 maçta görev yapmıştı.