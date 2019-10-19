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Antalyaspor 0 - 2 Gençlerbirliği
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ANTALYASPOR 0 - 2 GENÇLERBİRLİĞİ

Antalyaspor 0 - 2 Gençlerbirliği

Sio, Gençlerbirliği formasıyla 2'inci golünü kaydetti. Gençlerbirliği deplasmanda 2 - 0 önde...

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Maçın 13'üncü dakikasında Candeias'ın sol çizgiden açtığı ortada topla buluşan Sio, takımını 2 - 0 öne geçirdi:
Candeias'tan maç sonu açıklamaları...
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Antalya'nın kaderi: Vleminckx ve Candeias
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Antalyaspor 10 kişi kaldı!
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