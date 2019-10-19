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Gençlerbirliği'nden dakika 1, gol 1
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GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN DAKİKA 1, GOL 1

Gençlerbirliği'nden dakika 1, gol 1

Antalyaspor deplasmanına çıkan Gençlerbirliği, maçın henüz 1'inci dakikasında 1 - 0 öne geçti.

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Antalyaspor kalecisi Ruud Boffin'in hatasından Stancu topu kaptı. En son topla buluşan Candeias, düzgün vuruşla takımını 1 - 0 öne geçirdi.
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