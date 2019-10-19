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Çankaya FK - Yomraspor maç kadroları belli oldu...
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ÇANKAYA FK - YOMRASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Çankaya FK - Yomraspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 1. Grup 9. haftasında Çankaya FK ile Yomraspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Çankaya FK - Yomraspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 1. Grup 9. haftasında Çankaya FK ile Yomraspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 14:30'da Ankara Ostim Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem ÖMER ŞİVKA yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Ankara Ostim

Çankaya FK: Burak Cengiz, Furkan Yıldırım, Mert Kurt, Mutlu İlengöz, Salih Sarıkaya, Mehmet İncebacak, Tolga Şahin, Veli Ortakcı, Caner Yılmaz, Cemre Atmaca, Ahmet Eren

Teknik Direktör:

Yomraspor: Mehmetcan Köse, Semih Durmuş, Emre İşçiler, Ali Özgür Basa, Şenol Özyurt, Münür Satılmış, Tunahan Dikişci, Engin Berk Nebioğlu, Hüseyin Sürmeneli, Kaan Güdü, Ogün Özçiçek

Teknik Direktör:

Hakem: ÖMER ŞİVKA, CAN ÖZTEKİN, GÖKER EREL, EMRE KOÇ

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