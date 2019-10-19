Çankaya FK - Yomraspor maç kadroları belli oldu...TFF 3. Lig 1. Grup 9. haftasında Çankaya FK ile Yomraspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 14:30'da Ankara Ostim Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem ÖMER ŞİVKA yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Ankara Ostim
Çankaya FK: Burak Cengiz, Furkan Yıldırım, Mert Kurt, Mutlu İlengöz, Salih Sarıkaya, Mehmet İncebacak, Tolga Şahin, Veli Ortakcı, Caner Yılmaz, Cemre Atmaca, Ahmet Eren
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Yomraspor: Mehmetcan Köse, Semih Durmuş, Emre İşçiler, Ali Özgür Basa, Şenol Özyurt, Münür Satılmış, Tunahan Dikişci, Engin Berk Nebioğlu, Hüseyin Sürmeneli, Kaan Güdü, Ogün Özçiçek
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ÖMER ŞİVKA, CAN ÖZTEKİN, GÖKER EREL, EMRE KOÇ
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.