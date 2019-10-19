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Hacettepe Spor - Hekimoğlu Trabzon SK sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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HACETTEPE SPOR - HEKİMOĞLU TRABZON SK SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Hacettepe Spor - Hekimoğlu Trabzon SK sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 2. Lig Beyaz Grup 9. haftasında Hacettepe Spor ile Hekimoğlu Trabzon SK arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Hacettepe Spor - Hekimoğlu Trabzon SK sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 14:30'da başlayacak Hacettepe Spor - Hekimoğlu Trabzon SK maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 9. Haftasında Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı SÜLEYMAN SOYUTÜRK yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı

Hacettepe Spor: Burak Çapkınoğlu, Hüseyin Eren Bektaş, Muhammet Selim Okur, M.Hüseyin Seyhan, Volkan Kılıç, Serdarcan Eralp, Ali Eren Karadağ, Mehmet Can Güngör, Ömürcan Artan, Ömer Alper Tatlısu, Yağız Suat Bolat

Teknik Direktör:

Hekimoğlu Trabzon SK: Miraç Acer, Maksut Taşkıran, Oğuzhan Erdoğan, Samet Yalçın, Hakan Yavuz, Talha Yazgan, Mertcan Çam, Emre Akgün, Bekir Demircan, Bahadır Erol, Taha Balcı

Teknik Direktör:

Hakem: SÜLEYMAN SOYUTÜRK, TUNCAY ERCAN, SABRİ ÖĞE, AHMET BALKAN

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