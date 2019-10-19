Hacettepe Spor - Hekimoğlu Trabzon SK sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 14:30'da başlayacak Hacettepe Spor - Hekimoğlu Trabzon SK maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 9. Haftasında Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı SÜLEYMAN SOYUTÜRK yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı
Hacettepe Spor: Burak Çapkınoğlu, Hüseyin Eren Bektaş, Muhammet Selim Okur, M.Hüseyin Seyhan, Volkan Kılıç, Serdarcan Eralp, Ali Eren Karadağ, Mehmet Can Güngör, Ömürcan Artan, Ömer Alper Tatlısu, Yağız Suat Bolat
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hekimoğlu Trabzon SK: Miraç Acer, Maksut Taşkıran, Oğuzhan Erdoğan, Samet Yalçın, Hakan Yavuz, Talha Yazgan, Mertcan Çam, Emre Akgün, Bekir Demircan, Bahadır Erol, Taha Balcı
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: SÜLEYMAN SOYUTÜRK, TUNCAY ERCAN, SABRİ ÖĞE, AHMET BALKAN
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.