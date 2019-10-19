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Van BŞB - Sivas Belediyespor maç kadroları belli oldu...
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VAN BŞB - SİVAS BELEDİYESPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Van BŞB - Sivas Belediyespor maç kadroları belli oldu...

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 9. haftasında Van BŞB ile Sivas Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Van BŞB - Sivas Belediyespor maç kadroları belli oldu...

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 9. haftasında Van BŞB ile Sivas Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 14:00'da Van Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem ŞEREF TAŞTAN yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Van Atatürk

Van BŞB: Batuhan Er, Serdar Cansu, Samet Cantürk, Tunç Murat Behram, Mehmet Sıddık İstemi, Salih Şenbaş, Mert Özyıldırım, Burçak Özkanca, Oktay Aydin, Barış Gök, Barış Sağır

Teknik Direktör:

Sivas Belediyespor: Hayrullah Mert Akyüz, Safa Yıldırım, Ercüment Eray Ataklı, Onur Uslucan, Mustafa Aydoğdu, Burak Asan, Serkan Yavuz, Kerem Kaya, Osman Bayrak, Ömer Faruk Ermeç, Fatih Çolak

Teknik Direktör:

Hakem: ŞEREF TAŞTAN, ABDULLAH UĞUR SARI, EMİN BARLAS, TUNÇ ÖZDEMİR

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