Van BŞB - Sivas Belediyespor maç kadroları belli oldu...TFF 2. Lig Kırmızı Grup 9. haftasında Van BŞB ile Sivas Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 14:00'da Van Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem ŞEREF TAŞTAN yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Van Atatürk
Van BŞB: Batuhan Er, Serdar Cansu, Samet Cantürk, Tunç Murat Behram, Mehmet Sıddık İstemi, Salih Şenbaş, Mert Özyıldırım, Burçak Özkanca, Oktay Aydin, Barış Gök, Barış Sağır
Teknik Direktör:
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Sivas Belediyespor: Hayrullah Mert Akyüz, Safa Yıldırım, Ercüment Eray Ataklı, Onur Uslucan, Mustafa Aydoğdu, Burak Asan, Serkan Yavuz, Kerem Kaya, Osman Bayrak, Ömer Faruk Ermeç, Fatih Çolak
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ŞEREF TAŞTAN, ABDULLAH UĞUR SARI, EMİN BARLAS, TUNÇ ÖZDEMİR
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