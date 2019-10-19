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Hatayspor - Adana Demirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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HATAYSPOR - ADANA DEMİRSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Hatayspor - Adana Demirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1. Lig 8. haftasında Hatayspor ile Adana Demirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Hatayspor - Adana Demirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 14:00'da başlayacak Hatayspor - Adana Demirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 8. Haftasında Antakya Atatürk Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı VOLKAN BAYARSLAN yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Antakya Atatürk Stadı

Hatayspor: Kubilay Sönmez, Mirkan Aydın, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Mesut Çaytemel, Idır Qualı, Sadi Karaduman, Akın Alkan, Yusuf Abdioğlu, Caner Hüseyin Bağ

Teknik Direktör:

Adana Demirspor: Emrullah Şalk, Adil Demirbağ, Hamıdou Traore, Tevfik Altındağ, Hakan Bilgiç, Volkan Şen, Sinan Kurt, Anthony Chrıstopher Stokes, Mehmet Uslu, Berk Yıldız, Joher Khadım Rassoul

Teknik Direktör:

Hakem: VOLKAN BAYARSLAN, ERKAN AKBULUT, MEHMET EMİN TUĞRAL, BURAK TAŞKINSOY

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