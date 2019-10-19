Hatayspor - Adana Demirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 14:00'da başlayacak Hatayspor - Adana Demirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 8. Haftasında Antakya Atatürk Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı VOLKAN BAYARSLAN yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Antakya Atatürk Stadı
Hatayspor: Kubilay Sönmez, Mirkan Aydın, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Mesut Çaytemel, Idır Qualı, Sadi Karaduman, Akın Alkan, Yusuf Abdioğlu, Caner Hüseyin Bağ
Teknik Direktör:
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Adana Demirspor: Emrullah Şalk, Adil Demirbağ, Hamıdou Traore, Tevfik Altındağ, Hakan Bilgiç, Volkan Şen, Sinan Kurt, Anthony Chrıstopher Stokes, Mehmet Uslu, Berk Yıldız, Joher Khadım Rassoul
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: VOLKAN BAYARSLAN, ERKAN AKBULUT, MEHMET EMİN TUĞRAL, BURAK TAŞKINSOY
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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