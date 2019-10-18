Spor Ankara'da Bayram Akyer anıldı

Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu ve Gazeteci Ali Öcal, yıllar önce Ostim Başkent Tv'de yayınlanan Türkiye'nin ilk amatör futbol programını ekranlara getirerek, nostaljik anlar yaşattılar. Ankara amatörünün sevilen isimlerinden Bayram Akyer bu görüntülerle anıldı.

BAL Ligi'nde Ankara'yı temsil eden 4 takımın konuşulduğu bölümde TKİ 9, Çubuk 7, Haymana B. 6, Keçiören Bağlum 5 puanda ve bu hafta TKİ - Çubuk maçı çok kritik geçecek. Statüye göre lig sonunda 4 Ankara takımından sıralamada en altta olanı küme düşecek. Keçiören Bağlumspor gibi bir takımın sadece belediyeye bel bağlamaması gerektiği konuşuldu. Çubukspor Teknik Direktörü Sertaç Gezer programa telefon bağlantısıyla katılarak, "Hasan Doğan bakımda, Altındağ'da oynayacağız. TKİ derbisi güzel ve zor maç olacak, tek eksik cezalı olan Ertuğrul" dedi. TKİ Teknik Direktörü Mehmet Çakır da telefon bağlantısı yaparak, "Çok iyi takımlar var Bal ligi'nde, Çubukspor iyi bir takım ve saygı duyuyoruz. Bana güvenen kuruma ve yönetime teşekkür ederim" diye konuştu.

Tesis sorununun 1 numaralı sorun olduğunu dile getiren Kandazoğlu, "19 mayıs stadyumu çevresi düzenlenmeli. AASKF ile işbirliği içinde olunmalı. Hasan Doğan için çok çaba sarfettik ama destek verilmiyor, sanki birileri olmasın diye uğraşıyor" açıklamaları yaptı.