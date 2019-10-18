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Ankaragücü'nden maç öncesi moral yemeği
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ANKARAGÜCÜ'NDEN MAÇ ÖNCESİ MORAL YEMEĞİ

Ankaragücü'nden maç öncesi moral yemeği

MKE Ankaragücü ailesi Beşiktaş maçı öncesi akşam yemeğinde buluştu.

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 MKE Ankaragücü Yönetim Kurulu, teknik ekibi ve futbolcuları, Beşiktaş maçı öncesinde akşam yemeğinde Etçi Umut’ta bir araya geldi.  Mehmet Yiğiner, takımına hafta sonu oynanacak karşılaşmada başarılar diledi.
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