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Maça Çeyrek Kala Bugün 20:00'da
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MAÇA ÇEYREK KALA BUGÜN 20:00'DA

Maça Çeyrek Kala her cuma 20:00'de Klasspor TV 'de.

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Önümüzdeki hafta oynanacak maçlarla ilgili analizlerin yapıldığı ve Ankara takımlarının durumlarının değerlendirmelerinin yapıldığı Maça Çeyrek Kala, Mert Dokuzoğlu ve Gökalp Metin sunumuyla bu akşam 20:00'da.

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