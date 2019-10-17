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Osmanlı'nın rakibinde flaş gelişme
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OSMANLI'NIN RAKİBİNDE FLAŞ GELİŞME

Osmanlı'nın rakibinde flaş gelişme

Osmanlıspor'un Pazartesi konuk olacağı Fatih Karagümrük'te teknik direktörlüğe Erkan Zengin getirildi.

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TFF 1'inci Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te teknik direktörlük görevine Erkan Zengin getirildi. Zengin hem futbolcu hem de teknik adam olarak İstanbul ekibinde görev yapacak. Erkan Zengin, ilk sınavını başkent temsilcisi Osmanlıspor'a karşı pazartesi günü verecek. 
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