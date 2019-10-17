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Ziraat Türkiye Kupası Maç tarihleri
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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇ TARİHLERİ

Ziraat Türkiye Kupası Maç tarihleri

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu müsabakalarının tarihi belli oldu. Ankara'yı temsil eden 4 takımımızın maç programı şu şekilde;

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30 Ekim Çarşamba   13:30  Keçiörengücü - Siirt İl Özel İdaresi spor   /    16:30 Gençlerbirliği - Esenler Erokspor 

31 Ekim Perşembe   13:45  Bakspor - Demir Grup Sivasspor /   14:30 Kırklarelispor - MKE Ankaragücü

                                               

 
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