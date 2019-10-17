Güçlü Yorum'da Ankaragücü konuşuldu

Güçlü Yorum'da Mert Dokuzoğlu ve Bülent Atlas, hafta sonu oynanacak Ankaragücü - Beşiktaş maçı değerlendirmelerinde bulundu. Ankaragücü Cumartesi saat 20’de Beşiktaş’ı ağırlayacak. Bu maç öncesi iki takım da 8 puanda. Ankaragücü’nü Süper Lig tarihinde en fazla mağlup eden takım Beşiktaş. Ankaragücü toplamda 8 galibiyet alırken, 24 maç berabere bitti , 68 kez Beşiktaş kazandı. Beşiktaş, Ankara’da kazanması halinde Ankaragücü’nü deplasmanda en çok yenen ekip olacak. Şu an 27 kez ile Fenerbahçe ile eşit durumda bulunuyor.

Ankaragücü son 10 iç saha maçında tek yenilgi alırken, rakip Beşiktaş çıktığı son 5 deplasman maçını kaybetti. Beşiktaş'ın bu en uzun serisi ve bunların 3’ü bu sezona ait. Ankaragücü 83 kez ile ilk 7 haftada ligin en çok top kapan ekibi olurken, aralarında ki son 6 maçın 4’ünü Beşiktaş, 1’ini Ankaragücü kazandı, 1 maç berabere sonuçlandı. Ankaragücü, ceza sahası dışından şut çektirmeme konusunda çok başarısız. Başkent ekibi ayrıca ara pasları savunmada ve duran toplarda zayıf. Kontra ataklarda güçlü bir oyun sergiliyor. Beşiktaş, kontra atakları savuşturmada çok zayıfken, ofsayta faza yakalanıyorlar. Duran toplarda ise başarılı bir çizgileri var.

Hafta içi Eryaman Protokolü imzalanırken, stadyum Ankaragücü ve Gençlerbirliği'ne 3 yıllığına kiralandı. 19 Mayıs stadyumu yeniden inşa edilene dek sorun çözüldü ve iki takımda Eryaman'da mücadele etmeye devam edecek.

Ankaragücü Teknik direktörü Metin Diyadin, Fitbol dergisine verdiği röportajda Gençlerbirliği Asaş'ı çalıştırdığı dönemde şampiyonluğa giderken görevine son verilmesiyle yarım kalan bir hikayesi olduğunu belirtirken, eldeki genç oyuncuları kadro sıkıntıları nedeniyle verimli kullanacağını belirtti. Diyadin, devre arasına kadar toplayabildikleri puanı toplayıp, yönetimin transfer tahtasını açmaya gayret safettiğini sözlerine ekledi.

Öte yandan rakip Beşiktaş'ta bu maç öncesi tam 5 futbolcu Ankaragücü'ne karşı forma giyemezken, Ankaragücü'nde Cebrail, Scarione ve Canteros büyük maç öncesi sakatlıklarından dolayı forma giyemeyecekler.

Beşiktaş maçı öncesi, toplam 19.752 biletin 12.101'i satıldı. Bunların 1265'i misafir tribün, kalan 10.836'sı Ankaragücü taraftarına ait.