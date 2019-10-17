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Spor Ankara bu akşam saat 20:00'da
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SPOR ANKARA BU AKŞAM SAAT 20:00'DA

Ankara amatör sporunun sorunlarının masaya yatırıldığı tek program Spor Ankara bu akşam Klasspor TV'de. Merve Kılıç, Murat Kandazoğlu ve Ali Öcal Ankara amatörünün sesi olmaya devam ediyor.

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Ankara amatör sporunun sorunlarının masaya yatırıldığı tek program Spor Ankara bu akşam Klasspor TV'de. 

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