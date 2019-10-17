İlhan Parlak'tan Mehmetçiğe mesaj

MKE Ankaragücü futbolcusu İlhan Parlak, "Sınırda hain terör örgütlerine karşı, Mehmetçiklerimiz, bizim burada huzur ve güven içerisinde rahat bir şekilde yaşayabilmemiz için orada canları pahasına mücadele ediyorlar” “İnşallah Mehmetçiğimizin ayağına taş değmeden ülkemize döner” açıklamaları yaptı.