﻿
İki takımda toplam 8 eksik var
﻿
Site İçi Arama
﻿

İKİ TAKIMDA TOPLAM 8 EKSİK VAR

İki takımda toplam 8 eksik var

MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçı öncesinde iki takımda da eksiklikler fazla sayıda.

160 Okunma

Hafta sonu Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren MKE Ankaragücü'nde Cebrail, Scarione ve Canteros'un karşılaşmada forma giyemeyeceği açıklandı. Rakip Beşiktaş'ta ise Dorukhan Toköz, Gökhan Gönül, N'koudou, Victor Ruiz ve Oğuzhan Özyakup sakatlıklarından ötürü başkent temsilcisine karşı forma giyemeyecekler.  
İlhan Parlak'tan Mehmetçiğe mesaj
Güçlü Yorum bugün 20:00'da
MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçı analizi
İşte ebedi puan cetveli!
Ankara takımlarımızın hakemleri belli oldu
Haftanın Nabzı'nda neler konuşuldu?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿