Gençlerbirliği son hazırlıklarını yaptı

Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor’un konuğu olacak olan Gençlerbirliği, hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenmana ısınma koşusu ve hareketleriyle başlayan futbolcular daha sonra dar alanda top kapma oyunu oynadı. İkinci bölüme orta şut çalışmasıyla geçen futbolcular günü yapılan taktik çalışma ile tamamladı. Kırmızı siyahlılar bugün öğleden sonra hava yolu ile Antalya’ya geçecek ve maç için son antrenmanını yarın Antalya’da yapacak.