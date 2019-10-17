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FLAVİO: GALİBİYET İÇİN GİDİYORUZ
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FLAVİO: GALİBİYET İÇİN GİDİYORUZ

FLAVİO: GALİBİYET İÇİN GİDİYORUZ

Brezilyalı stoper Flavio, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirdiklerini vurguladı.

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Antalyaspor maçında üç puan hedeflediklerini dile getiren Flavio, “İyi hazırlandık. Önemli bir ekibe karşı oynayacağız. Onlar da son maçlarını kazandılar. Fakat biz galibiyet için gidiyoruz. Önemli bir takıma karşı galip geldiler, moralli olmaları gerekiyor. Zorlu bir maç olacak ama bizim hedefimiz belli.” şeklinde konuştu.

Flavio, Gençlerbirliği’nin sezona iyi başlayamamasıyla ilgili soruya, “İyi bir takımız, kaliteli oyunculardan kuruluyuz ve iyi de çalışıyoruz ama bazı şanssızlıklar oldu. Bazen istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Antalyaspor maçıyla yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz.” yanıtını verdi.

 
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