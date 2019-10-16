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Güçlü Yorum bugün 20:00'da
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GÜÇLÜ YORUM BUGÜN 20:00'DA

Güçlü Yorum bugün 20:00'da

MKE Ankaragücü'nün konuşulduğu tek program Güçlü Yorum bu akşam 20:00'da

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 Klasspor TV Genel Yayıyn Yönetmeni Bülent Atlas ve Mert Dokuzoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Güçlü Yorum bu akşam 20:00'da Klasspor TV'de sizlerle..

MKE Ankaragücü, puan sıralamasında yükselişe geçebilecek mi?

Önümüzdeki maçlarda sarı lacivertlileri neler bekliyor?

Kongre süreci takımı nasıl etkileyecek ?

Hepsi bu akşam Klasspor TV'de.

Kaçırmayın...

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