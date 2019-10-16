MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçı analizi

MKE Ankaragücü Cumartesi günü saat 20:00'da Eryaman Stadyumu'nda Beşiktaş'ı ağırlayacak. Bu maça çıkmadan önce her iki takımda 8 puanda bulunuyor. MKE Ankaragücü’nü Süper Lig tarihinde en fazla mağlup eden takım Beşiktaş. Şu ana kadar Ankaragücü 8 galibiyet alırken, 24 maç berabere sonuçlandı, 68 kez Beşiktaş kazandı. Beşiktaş, bu hafta Ankara’da kazanması halinde Ankaragücü’nü deplasmanda en çok yenen ekip olacak. Şu an Beşiktaş, 27 kez ile Fenerbahçe ile eşit durumda bulunuyor. Öte yandan Ankaragücü son 10 iç saha maçında tek yenilgi alırken, Beşiktaş çıktığı son 5 deplasman maçını kaybetti. Beşiktaş'ın bu istatistiği en uzun serisi ve bunların 3’ü bu sezona ait.