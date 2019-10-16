Başkent temsilcilerinin BSL'deki durumları

Basketbol Süper Ligi'nde 4'üncü haftaya yaklaşırken Ankara temsilcisi takımlarının puan durumlarını şöyle;

Türk Telekom SK, oynadığı 3 maçtan 2'sinde galibiyet, 1'inde ise mağlubiyet alarak 5 puanla puan listesinin 8'inci listesine yerleşti. 1 yıl aranın ardından tekrar Süper Lig'e Türk Telekom SK, lige güzel bir başlangıç yaptı. Türk Telekom SK, kendi sahasında ilk hafta Galatasaray Doğa Sigorta'yı 78 - 66 mağlup ederken son hafta ise Fenerbahçe Beko'ya 59 - 75 mağlup oldu. Kendi sahasında hem galibiyet sevincini hem de mağlubiyet burukluğunu yaşayan Türk Telekom SK, Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'la yaptığı maçta ise deplasmandan 78 - 82 galibiyet ile döndü.

Diğer bir Başkent temsilcisi OGM Ormanspor ise oynadığı 3 maçtan 1 galibiyet, 2 mağlubiyet alarak 4 puanla Basketbol Süper Ligi'nin 3'üncü haftasını kapattı. Puan durumunda 3'üncü hafta sonunda 10'uncu sıraya yerleşen OGM Ormanspor, tek galibiyetini son hafta Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol maçında deplasmandan 64 - 84 skorla dönerek kazandı. Kendi sahasında Teksüt Bandırma BK ile yaptığı maçta 81 - 86 skorla yenilen OGM Ormanspor, Lig'in ilk haftasında Anadolu Efes'e misafir olduğu maçtan da 93 - 82 skoru görerek mağlup ayrılmıştı.

Önümüzdeki hafta oynanacak Basketbol Süper Ligi'nde Başkent temsilcilerinin mücadele edeceği maçlar ise şöyle ;