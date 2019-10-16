Başkent temsilcilerinin BSL'deki durumları

Basketbol Süper Ligi'nde 4'üncü haftaya yaklaşırken Ankara temsilcisi takımlarının puan durumlarını şöyle;
Türk Telekom SK, oynadığı 3 maçtan 2'sinde galibiyet, 1'inde ise mağlubiyet alarak 5 puanla puan listesinin 8'inci listesine yerleşti. 1 yıl aranın ardından tekrar Süper Lig'e Türk Telekom SK, lige güzel bir başlangıç yaptı. Türk Telekom SK, kendi sahasında ilk hafta Galatasaray Doğa Sigorta'yı 78 - 66 mağlup ederken son hafta ise Fenerbahçe Beko'ya 59 - 75 mağlup oldu. Kendi sahasında hem galibiyet sevincini hem de mağlubiyet burukluğunu yaşayan Türk Telekom SK, Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'la yaptığı maçta ise deplasmandan 78 - 82 galibiyet ile döndü.
Diğer bir Başkent temsilcisi OGM Ormanspor ise oynadığı 3 maçtan 1 galibiyet, 2 mağlubiyet alarak 4 puanla Basketbol Süper Ligi'nin 3'üncü haftasını kapattı. Puan durumunda 3'üncü hafta sonunda 10'uncu sıraya yerleşen OGM Ormanspor, tek galibiyetini son hafta Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol maçında deplasmandan 64 - 84 skorla dönerek kazandı. Kendi sahasında Teksüt Bandırma BK ile yaptığı maçta 81 - 86 skorla yenilen OGM Ormanspor, Lig'in ilk haftasında Anadolu Efes'e misafir olduğu maçtan da 93 - 82 skoru görerek mağlup ayrılmıştı.
Önümüzdeki hafta oynanacak Basketbol Süper Ligi'nde Başkent temsilcilerinin mücadele edeceği maçlar ise şöyle ;
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.