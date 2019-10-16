İşte ebedi puan cetveli!

Fenerbahçe'nin zirvede olduğu ebedi puan durumunda başkent ekiplerimizden Ankaragücü 2049 puanda 6. sırada bulunurken, Gençlerbirliği ise 2009 puanda 7. sırada bulunuyor. Ankaragücü, 51 sezon yer aldığı Süper Lig'de 1649 maçta 524 galibiyet, 477 beraberlik ve 648 mağlubiyet alırken, Gençlerbirliği ise 47 sezon Süper Lig'de yer aldı. Toplamda 1549 karşılşamaya çıkan kırmızı siyahlılar bu maçların 516 tanesini kazanırken, 461 maçı berabere ve 572 maçıda mağlup noktaladı.