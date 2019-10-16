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Gençlerbirliği taktik çalışma yaptı
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GENÇLERBİRLİĞİ TAKTİK ÇALIŞMA YAPTI

Gençlerbirliği taktik çalışma yaptı

Gençlerbirliği'nde Antalyaspor maçı taktik çalışmalarına devam edildi.

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Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam eden Gençlerbirliği günü taktik ağırlıklı antrenmanla tamamladı. Isınma koşusu ve 5’e 2 top kapma antrenmanıyla başlayan gün son bölümde yapılan iki bölümlü taktik çalışma ile noktalandı.
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