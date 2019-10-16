Ankara takımlarımızın hakemleri belli oldu

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 8. hafta maçları 18, 19, 20 ve 21 Ekim'de; TFF 1. Lig 8. hafta maçları 18, 19, 20 ve 21 Ekim'de; TFF 2. Lig 9. hafta maçları 19 ve 20 Ekim'de; TFF 3. Lig 9. hafta maçları 19 ve 20 Ekim'de oynanacak. Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler ise şöyle;

Galatasaray - Demir Grup Sivasspor Ali Palabıyık

Antalyaspor - Gençlerbirliği Abdulkadir Bitigen

Trabzonspor - Gazişehir Özgür Yankaya

Medipol Başakşehir - Göztepe Yaşar Kemal Uğurlu

MKE Ankaragücü - Beşiktaş Ali Şansalan

İstikbal Mobilya Kayserispor - Kasımpaşa Atilla Karaoğlan

Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor Cüneyt Çakır

Yukatel Denizlispor - Fenerbahçe Fırat Aydınus

İttifak Holding Konyaspor - BTC Turk Yeni Malatyaspor Mustafa Öğretmenoğlu

TFF 1.Lig'de yer alan Ankara takımlarından Keçiörengücü - Balıkesirspor maçında Yiğit Arslan, Fatih Karagümrük - Osmanlıspor maçında ise Ramazan Keleş görev yapacak.