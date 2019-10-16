﻿
C Blok programında neler konuşuldu?
﻿
Site İçi Arama
﻿

C BLOK PROGRAMINDA NELER KONUŞULDU?

Klasspor Tv ekranlarında her Salı akşamı yayınlanan C blok programında Gençlerbirliği'nin hafta sonu oynayacağı Antalyaspor maçı değerlendirildi.

160 Okunma

Gençlerbirliği, Antalyaspor önünde ne yapar? 

Engin Kocabıyık ve Özhan Yüksel'in hazırlayıp sunduğu C blok programında; "Gençlerbirliği'nin fikstürü daha yumuşak hale geliyor. Mustafa Kaplan formasyon değişikliğine gidebilir, eksik oyuncular fazla. Toure, Fabricio ve Ahmet Oğuz sakat ve cezalı olduklarından dolayı oynamayacak. Candeias'ın final vuruşlarını geliştirmesi lazım. Mats, şu ana kadar fazla kullanılmadı ama Keçiörengücü hazırlık maçında gol attı. Ahmet Oğuz, gollük hatalar istatistiğinde üst sıralarda yer alıyor ve listede yer alan tek bek oyuncusu, diğerleri stoper mevkinde oynuyor. 4 tane gole etki eden hata yaptı, top kapmada üst sıralarda yer alsa da. Berat, pasör özelliklerinin yanında defansif özelliklerini gösterdi Galatasaray maçında ve artık daha çok sorumluluk verilmeli. Fabricio, topla daha çok oynuyor ama hücum organizasyonlarına katkı sağlamıyor. Ayite henüz ligi tanıma aşamasında ve en büyük hayal kırıklığı şu ana kadar takımda. Oyun konsantrasyonu yüksek değil. Gençlerbirliği, Antalyaspor'a karşı son 4 maçı kazanamadı. 30 maç oynadılar toplamda Antalya'da, 14 Antalya galibiyeti, 12 maç berabere ve sadece 4 Gençlerbirliği galibiyeti var. Mustafa Kaplan'ın Antalyaspor'a şansı tutuyor, 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik aldı Antalyaspor'a karşı.  11 puanda Antalyaspor, Kadıköy'de galip geldiler bu onları havaya soktu. 4-1-4-1 formasyonu ile oynuyor Antalyaspor, Charles ortada, Dala Bianco'dan farklı bir oyuncu. Bahadır ve Diego birbirini tanıyor, Boffin, Chico ve Charles Antalyaspor'un gediklileri. Fenerbahçe maçında sadece yüzde 26 topa sahip olma oranı vardı Antalyaspor'un, tabii ki aynı oyunu oynamayacaklar Gençlerbirliği karşısında. Geriden kısa paslarla çıkıyorlar. Baskı gördüklerinde stoperler hata yapabiliyorlar, onlara pres uygulamak lazım, ve Gençlerbirliği adına zor maç olsa da güçlü ekiplere karşı puanlar aldı kırmızı siyahlılar bu hafta da galibiyet neden olmasın" vurgusu yapıldı.  
İşte ebedi puan cetveli!
Gençlerbirliği taktik çalışma yaptı
Ankara takımlarımızın hakemleri belli oldu
Gençlerbirliği Kick Boks’ta madalyaları topladı
Haftanın Nabzı'nda neler konuşuldu?
C Blok bugün 20:00'da
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿