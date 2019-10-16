C Blok programında neler konuşuldu?

Gençlerbirliği, Antalyaspor önünde ne yapar?

Engin Kocabıyık ve Özhan Yüksel'in hazırlayıp sunduğu C blok programında; "Gençlerbirliği'nin fikstürü daha yumuşak hale geliyor. Mustafa Kaplan formasyon değişikliğine gidebilir, eksik oyuncular fazla. Toure, Fabricio ve Ahmet Oğuz sakat ve cezalı olduklarından dolayı oynamayacak. Candeias'ın final vuruşlarını geliştirmesi lazım. Mats, şu ana kadar fazla kullanılmadı ama Keçiörengücü hazırlık maçında gol attı. Ahmet Oğuz, gollük hatalar istatistiğinde üst sıralarda yer alıyor ve listede yer alan tek bek oyuncusu, diğerleri stoper mevkinde oynuyor. 4 tane gole etki eden hata yaptı, top kapmada üst sıralarda yer alsa da. Berat, pasör özelliklerinin yanında defansif özelliklerini gösterdi Galatasaray maçında ve artık daha çok sorumluluk verilmeli. Fabricio, topla daha çok oynuyor ama hücum organizasyonlarına katkı sağlamıyor. Ayite henüz ligi tanıma aşamasında ve en büyük hayal kırıklığı şu ana kadar takımda. Oyun konsantrasyonu yüksek değil. Gençlerbirliği, Antalyaspor'a karşı son 4 maçı kazanamadı. 30 maç oynadılar toplamda Antalya'da, 14 Antalya galibiyeti, 12 maç berabere ve sadece 4 Gençlerbirliği galibiyeti var. Mustafa Kaplan'ın Antalyaspor'a şansı tutuyor, 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik aldı Antalyaspor'a karşı. 11 puanda Antalyaspor, Kadıköy'de galip geldiler bu onları havaya soktu. 4-1-4-1 formasyonu ile oynuyor Antalyaspor, Charles ortada, Dala Bianco'dan farklı bir oyuncu. Bahadır ve Diego birbirini tanıyor, Boffin, Chico ve Charles Antalyaspor'un gediklileri. Fenerbahçe maçında sadece yüzde 26 topa sahip olma oranı vardı Antalyaspor'un, tabii ki aynı oyunu oynamayacaklar Gençlerbirliği karşısında. Geriden kısa paslarla çıkıyorlar. Baskı gördüklerinde stoperler hata yapabiliyorlar, onlara pres uygulamak lazım, ve Gençlerbirliği adına zor maç olsa da güçlü ekiplere karşı puanlar aldı kırmızı siyahlılar bu hafta da galibiyet neden olmasın" vurgusu yapıldı.