Avrupa'da Gol Kraliçesi Yenimahalle’den

Goalball Kadın Milli Takımı 05-14 Ekim tarihleri arasında Almanya'nın Rostock Kentinde düzenlenen Goalball Avrupa Şampiyonası’nda finalde İsrail'i 8-6 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu. Şampiyon takım kupa töreninden sonra asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatı’na katılan Mehmetçiklere desteklerini gösterdi.

Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcuları Sevda Altunoluk, Neşe Mercan ve Sevtap Altunoluk’un da aralarında yer aldığı milli kadro, İngiltere’yi 3-2, Hollanda’yı 10-0, İsrail’i 8-2, Almanya’yı 12-2, Çeyrek Finalde Finlandiya’yı 10-0, Yarı Finalde Almanya’yı 7-0 Finalde ise İsrail’i 8-6 yenerek 2’incikez Avrupa Şampiyonu olmayı başardı.

Yenimahalleli sporcu Sevda Altunoluk Avrupa Şampiyonası’nda 38 gol atarak 13’üncü kez Uluslararası şampiyonalarda Gol kraliçesi oldu.

Yenimahalle’nin sporcularının tüm branşlarda engel tanımayarak ilçeye büyük başarılar kazandırdığını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Yenimahalle’de sporun tüm dallarına önem veriyoruz. Görme engelli Goalball kadın takımımızın Avrupa Şampiyonası’nda göstermiş olduğu büyük başarı, sezon boyunca yaptığı yoğun çalışmaların ve emeğin ürünüdür. Sporcularımız, ilçemizi tüm Türkiye’ye ve milli takım aracılığıyla dünyaya duyuruyor, ilçemizi gururla temsil ediyor. Engelsiz sporcularımızın hepsiyle gurur duyuyorum. Bize bu mutluluğu yaşatan sporcularımıza ve emeği geçen tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum” dedi.