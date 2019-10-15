Bahaddin Güneş Spor Özel'e konuştu

Her salı özel konukların konuştuğu Spor Özel'in 2'inci bölümüne köklü takım Ankara Demirspor'un teknik direktörü Bahaddin Güneş konuk oldu. Bahaddin Güneş, Klasspor TV Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas'ın sorularını yanıtladı.

Ankara futbolunun basında ihmal edildiğini düşünen Güneş, Klasspor TV'yi tebrik etti. Güneş, " Ankara Demirspor, 1932'de kuruldu. 37 şampiyonluğu var. Çok iyi oyuncuları da var ama taraftar yönünden biraz zayıf. Tabi iyi oynadıkça taraftarları da olacaktır. Başka Ankara takımlarının seyircileri de bizim oyunumuzu sevdiği için gelip bizi seyrediyor artık." dedi.

Ankara Demirspor'un bir hoca için çalışması en kolay yer olduğunu söyleyen Güneş, sezon başında bazı yanlışlıklar yapıldığını; fakat bu yanlışlıkların düzelmesi için yönetimin destek verdiğini belirtti. Güneş, Ankara Demirspor'un diğer kulüpler gibi 3 senelik sözleşme yapmadığını, hep 1 senelik sözleşme yaptığını söyledi. Az ama düzenli ödemelerle futbolcuları motive ediyoruz diyen Güneş, Şenol Güneş'in kardeşi olmasıyla ilgili de şunları söyledi: " Kardeşiniz de olsa başarısız olursanız sizi yanına almaz. Abim doğru bir yolda. Ben onu örnek alıyorum. Ama benim yaptığım çoğu şeyi bilmez. Bir yere geleceksen tırnaklarınla gel, der. Ben de tırnaklarımla kazıyarak buralara geldim." dedi.

Öğrenmeye açık ve paylaşımcı bir kişi olduğunu belirten Güneş, sözlerinde " Hayalim büyük bir kulüpte oynamaktı ve başardım." ifadelerine yer verdi.

Türk oyunculara yabancı oyunculardan daha çok para verilmesi gerektiğini savunan Güneş, türk oyuncuların futbola kazandırılması gerektiğini vurguladı.