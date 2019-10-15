Alt Ligler programında neler konuşuldu?

2.lig beyaz grupta yer alan Hacettepe, Çorum Belediyespor’a kendi evinde 3-1 kaybetti. Ömer Alper Tatlısu tek golünü attı. Hacettepe, 5 puanda kaldı. Çorum Belediyespor 18 puana çıktı. Cumartesi günü Düzyurtspor ile kendi evinde oynayacak. Düzyurt 11 puanda. Son 2 maçını 4-1 kaybetti. Hacettepesporda 2. yarıda olmayan bir penaltı var. Stadyum doldu, Çorumla oynamanın bunda payı büyüktü. Avni hoca ile iyi işler yapmaya devam edecek Hacettepe.

BAKSPOR, Tarsus İdman Yurdu’nu 1-0 mağlup etti. Bakspor, 8 puana yükseldi ve Tarsus 15 puanda kaldı. 4 maçlık mağlubiyet serisi noktalandı Bakspor’da. Afyonspor’a konuk olacak Bakspor, rakip 14 puanda ve son 3 maçını kaybetmedi. Bakspor, Tarsus maçında önce oyunu tuttu sonra gol buldu. Riske girmediler, yüksek konsantrasyon ile maçı kazandılar.

2.lig kırmızı grupta yer alan Etimesgut Belediyespor, Sivas Belediyespor ile golsüz berabere kaldı. Galibiyet hasreti 3 maça çıktı. 9 puana yükseldi. Hafta sonu Sakaryaspor’a konuk olacak rakip 7 puanda ve 1 galibiyetleri var 8 maçta. Etimesgut'un canı hakemlerden yana çok yandı. Seyirci desteğini arkasına alan bir ekip. 6 penaltı çalındı aleyhte ve bunların 5 tanesi gol oldu. Uşak maçında uzatma dakikaları verilmedi.

Ankara Demirspor, Sivas Belediyespor mağlubiyetinden sonra Etimesgut Belediyespor’u derbide mağlup ettiler, hafta sonu Van BB’u 2-0 mağlup ettiler. Burak ve Hasan’ın golleri son 5 dakikada geldi. Lideri devirdiler. Yeni lider Tuzlaspor oldu. Ankara Demirspor 16 puana çıktı. Van’da Uşak ve Ankara Demirspor mağlubiyetleri üst üste geldi ve kırılma yaşandı. Hafta sonu Eyüpspor’a konuk olacaklar. Eyüp 8 puanda ve 3’de 3 için yakın görüyorum Ankara Demirspor’u. Teknik direktör Bahaddin Güneş, Klasspor'a çok özel açıklamalarda bulundu.Güneş, "Geçen sene çok sıkıntılar yaşadık. Zor şekilde kümede kaldık. 15 sene futbolculuk, 20 sene antrenörlük kariyerim var. Tırnaklarımla kazıyarak geldim ve başarısız olursan kardeşin bile arkanda durmaz. Şenol Güneş ağabeyim olarak örnek aldığım ama kulvarlarımızın farklı olduğu birisi" dedi.

3. lig 1. Grupta yer alan Ankara takımı Çankaya FK, Çatalcaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldılar. Talha Reşat Bulut, 84’de 1 puanı getirdi. Çankaya FK, 11 puana çıktı ve son 3 maçtır yenilmiyorlar. Hafta sonu Yomraspor’u ağırlayacaklar. Yomra 6 puanda ve son 5 maçın 4’ünü kaybettiler. Çankaya'nın Çatalcaspor'a karşı yediği golde faul vardı. İlk 15 dakika etkisiz başladılar ama sonra oyuna tutundular.

3. lig 3. Grupta yer alan Altındağ Belediyespor, Bayrampaşaspor’dan sonra Somaspor’a da mağlup oldular 2-1’lik skor ile. Burak Balaban ile 15’de öne geçtiler ama skoru koruyamadılar. Darıca Gençlerbirliği’ni ağırlayacaklar. Altındağ 11 puanda, Darıca ise 18 puanla lider. Hiç beraberlik yaşamadılar. Son 3 maçını kazandılar. Altındağ Belediyespor da bir genel kurul belirsizliği de var. Somaspor maçında takımın yıldızı Uğur Uğur yoktu, 3-4 futbolcu ilk kez sahada yer aldılar.

BAL 6. GRUP 4. HAFTA; Haymana b. 2-0 Yaylacık Gençlikspor, Çubukspor 2-0 Karadeniz Ereğli b., Kırıkkale 2-2 Keçiören Bağlum, Devrek B. 0-1 TKİ . 4 takımımızdan geçen hafta ki gibi 3 galibiyet, 1 beraberlik çıktı. Geçen hafta Çubuk berabere kalmıştı bu hafta Keçiören Bağlum. 4 hafta sonunda TKİ 9, Çubuk 7, Haymana b. 6, Keçiören Bağlum 5 puanda sıralanıyorlar.

SAL Ligi’nde; Sincan Belediyespor ve Yurtkur 9 puanda 3’de 3 yaptılar. DSİ 7 puanda. Beytepe Metespor, Pursaklar Belediyespor ve Devlet Tiyatroları 0 puanda hala.