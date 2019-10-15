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Gençlerbirliği Kick Boks’ta madalyaları topladı
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GENÇLERBİRLİĞİ KİCK BOKS’TA MADALYALARI TOPLADI

Gençlerbirliği Kick Boks’ta madalyaları topladı

Gençlerbirliği Düzce'den madalyalarla döndü.

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12 Ekim’de gerçekleştirilen kulüpler arası lig maçlarının birinci etabı Düzce 18 Temmuz Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Türkiye geneli kulüp katılımıyla gerçekleşen turnuva sonunda Gençlerbirliği sporcuları, 6 şampiyonluk ile toplamda 10 derece elde etti ve Türkiye Kulüpler Ligi 2.lik kupasını kazandı.
Madalya alan sporcuların ismi ve madalyaları şu şekilde oldu:
Kübra Varlık: +70 KG Genç Bayan Kick Light / Altın Madalya
Melike Gençaslan: 50 KG Genç Bayanlar Kick Light / Altın Madalya
Batuhan Ünal: 69 KG Yıldız Erkek Light Contact / Altın Madalya
S. İrem Çınar: 60 KG Genç Bayan Kick Light /Altın Madalya
Rabia Aygün: 65 KG Yıldız Light Contact / Altın Madalya
Fatih Aygün: 47 KG Yıldız Erkek Light Contact / Altın Madalya
Yağmur Özçelik: 42 KG Yıldız Bayan Light Contact / Gümüş Madalya
Berkay Işık: 37 KG Yıldız Erkek Light Contact / Bronz Madalya
Işınsu Şekeralmaz: 65 KG Genç Bayan Kick Light / Bronz Madalya
Batuhan Dayı: 79 KG Genç Erkekler Kick Light / Bronz Madalya
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