Haftanın Nabzı'nda neler konuşuldu?

Ankaragücü'nün transfer tahtasını açması lazım

Haftanın Nabzı yine gündemi belirledi. Programda Ankaragücü bölümünde; "Ankaragücü'nde transfer tahtasının açılması lazım. Scarione bu hafta hazır olacak Beşiktaş maçında. Ankaragücü bu sezon iç saha maçlarını 5000-8000 kişi ortalamayla oynuyor. Ebedi puan durumunda Ankaragücü 6., Gençlerbirliği ise 7. sırada bulunuyor. İki takım arasında 40 puan ve 4 sezonluk fark bulunuyor. Ebedi puan durumunun zirvesinde Fenerbahçe bulunuyor. Milli takıma Ankara'dan futbolcu gitmiyor, İrfan Can ve Gökhan Akkan Ankara çıkışlı futbolcular. Ankaragücü neden transfer yasağı aldı çünkü yabancı futbolcularla uzun vadeli sözleşmeler yapıldı ve ödenen miktarlar yüksek. Türk oyunculara altyapıya her sene 200 bin euro yatırım yapılsa gelecek kurtulur. Trabzonspor örneği iyi bir örnek, İstanbul kulüplerine özendiği için kendi kaynakları olmasına rağmen bu duruma düştü. Ankaragücü'nde borçlanma durumunda izin alınmıyor, Gençlerbirliği'nde ise en azından bir izin isteniyor. Devlet sponsor desteğini çekerse 5 ayda Türk futbolu çöker." denildi.

Beşiktaş maçı nasıl geçer?

Haftasonu oynanacak Beşiktaş maçıyla ilgili; "Ankaragücü bu hafta ligde Beşiktaş'ı ağırlayacak. Canteros, Scarione ve Cebrail düzeliyor. İçerde dışarda Orgill ile Ankaragücü sahaya çıkıyor. Beşiktaş ile aynı puanda Ankaragücü, puan barajı düşük olduğundan alınacak bir galibiyet hayati öneme sahip. Yaklaşan kongre süreci Ankaragücülü futbolcuları etkilememeli. Ankaragücü kendi yarı alanında oyunu kabul ediyor. Hasan uzun vadede iyi bir futbolcu olacak. Tyler Boyd - Orgill anlaşmasını izlemeli Hasan ve neler yaptıklarını geçen sene analiz etmeli. Berk, Rıdavn Dilmen'in gençlik yıllarına benziyor oyun stili olarak. Ankaragücü kamp dönemini iyi geçiremedi. Arma için birlik beraberlik sağlanmalı. Bilet fiyatları Beşiktaş maçında 30-40-50 lira arasında değişiyor. Bilet fiyatları düşürüldü. Eryaman protokolü imzalandı hafta içi bu stadı Gençlerbirliği ile beraber kullanacak Ankaragücü. Kongre sürecinde Murat Ağcabağ aday olmaya hazır, Osman Gazi Kandaş başkan olmak için istekli." vurgusu yapıldı.

Gençlerbirliği iyiyse neden bu halde?

Programda, "Gençlerbirliği takım olarak kaliteli ama neden bu halde o zaman? Türkiye'de bir gerçek vardır ki başarısız olununca antrenör değişir. Fabricio, Ahmet Oğuz ve Zargo Toure bu hafta sonu Antalyaspor deplasmanında forma giyemeyecekler. Alternatifli bir kadro var. Toure yerine sadece 45 dakika izleyebildiğimiz Matias, Ahmet'in yerine sağ bekte Erdem, Fabricio yerine de Mats en büyük adaylar diyebiliriz. Antalyaspor, Kadıköy galibiyeti ile havaya girdi ve kapanan bir takım. Gençlerbirliği, nasıl çözecek o kilidi hep beraber göreceğiz" denildi.