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Alt Ligler bugün 15:00'da
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ALT LİGLER BUGÜN 15:00'DA

Alt Ligler bugün 15:00'da Mert Dokuzoğlu sunumuyla Klasspor TV'de...

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2. Lig Kırmızı Grup, 2. Lig Beyaz Grup ve 3. Lig'de yer alan Başkent takımlarının maçları, son durumları ve istatistiklerinin konuşulduğu ve Gökalp Metin'in yorumlarıyla güçlendirdiği Alt Ligler programının 3'üncü bölümü Mert Dokuzoğlu'nun sunumuyla Klasspor TV'de

 https://goo.gl/XaPmpu

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