C Blok bugün 20:00'da

Gençlerbirliği'nin konuşulduğu tek program C Blok'ta bu hafta,

Gençlerbirliği nasıl düzlüğe çıkar ? Gençlerbirliği'nin ilk yedi haftadaki genel performansı masaya yatırılıyor ve önümüzdeki haftalarda takımın çıkışa geçmesi için nelerin yapılabileceği tartışılıyor.

Ayrıca Cumartesi oynanacak Antalyaspor maçına yönelik rakip analizi ve teknik değerlendirmeler de bu haftaki programın konuları arasında.

https://www.youtube.com/watch?v=ZlBs1B24WD0

Türkiye'nin ilk İnternet Spor Televizyonu Klasspor TV'nin Youtube hesabını takip ederek bize destek olabilirsiniz.

Web Sitemiz: http://www.klasspor.tv

Facebook Adresimiz : https://www.facebook.com/KlassporTV/

Twitter Adresimiz: https://www.twitter.com/KlassporTV/

İnstagram Adresimiz: https://www.instagram.com/KlassporTV/