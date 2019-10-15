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C Blok bugün 20:00'da
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C BLOK BUGÜN 20:00'DA

C Blok' ta Engin Özsayın ve Özhan Yüksel, bu hafta çok önemli konulara değinecek.

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Gençlerbirliği'nin konuşulduğu tek program C Blok'ta bu hafta,
Gençlerbirliği nasıl düzlüğe çıkar ? Gençlerbirliği'nin ilk yedi haftadaki genel performansı masaya yatırılıyor ve önümüzdeki haftalarda takımın çıkışa geçmesi için nelerin yapılabileceği tartışılıyor. 

Ayrıca Cumartesi oynanacak Antalyaspor maçına yönelik rakip analizi ve teknik değerlendirmeler de bu haftaki programın konuları arasında.

https://www.youtube.com/watch?v=ZlBs1B24WD0

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