﻿
BAL'da yenilgi yok
﻿
Site İçi Arama
﻿

BAL'DA YENİLGİ YOK

BAL'da yenilgi yok

BAL'da Başkent temsilcileri bu hafta mağlubiyet yaşamadı.

293 Okunma

 Bölgesel Amatör Lig'in 4'üncü haftasında mücadele eden Ankara takımları mağlubiyet yaşamadı.

İşte 4'üncü hafta Başkent temsilcilerinin mücadele ettiği karşılaşmalar sonuçları ;

Haymana Belediyespor 2 - 0 Yaylacı Gençlikspor

Çubukspor 2 - 0 KDZ. Ereğli Belediyespor

Kırıkkale B.A. 2 - 2 KB Bağlumspor

Devrek Belediyespor 0 - 1 Ankara TKİ Spor

ETİKETLER
Türk Telekom Şampiyonluk için mücadele edecek
Beşiktaş maçı biletleri satışa sunuluyor
İBA Kimya TED Ankara Kolejliler 0 -3 İlbank
Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürdü
Diyadin'in yarım kalan hikayesi
Burak Gören'den maç sonu açıklamalar
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿