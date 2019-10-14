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Türk Telekom Şampiyonluk için mücadele edecek
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TÜRK TELEKOM ŞAMPİYONLUK İÇİN MÜCADELE EDECEK

Türk Telekom Şampiyonluk için mücadele edecek

Türk Telekom SK, Basketbol Şampiyonlar Ligi macerasına başlıyor.

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 Türk Telekom SK, Basketbol Şampiyonlar Ligi mücadelesine Unet Holon ile deplasmanda karşılaşacağı ilk maçla başlıyor.

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