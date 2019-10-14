Beşiktaş maçı biletleri satışa sunuluyor

Süper Lig’de 8. hafta karşılaşmasında MKE Ankragücü'nün Eryaman Stadyumu’nda ağırlayacağı Beşiktaş maçının biletleri, 15.10.2019 Salı günü (yarın) saat 15:00 itibarı ile Ankargücü Passolig kartlarına, 17.10.2019 Perşembe günü Saat 15:00 itibari ile ise Beşiktaş Passolig kartı hariç tüm Passolig kartlarına satış açılacaktır.
Bilet Fiyatları şöyle |
KUZEY TRİBÜN KALE ARKASI (Bekar Evi Çocukları): 30 TL
GÜNEY TRİBÜN KALE ARKASI (GECEKONDU): 30 TL
DOĞU TRİBÜN (MARATON): 40 TL
BATI TRİBÜN (SAĞ KAPALI – SOL KAPALI): 50 TL
VİP TRİBÜN : 150 TL
MİSAFİR TAKIM : 39 TL
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