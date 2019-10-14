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İBA Kimya TED Ankara Kolejliler 0 -3 İlbank
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İBA KİMYA TED ANKARA KOLEJLİLER 0 -3 İLBANK

İBA Kimya TED Ankara Kolejliler 0 -3 İlbank

İBA Kimya TED Ankara Kolejliler Lig'e mağlubiyetle başladı.

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Türkiye Voleybol 1.Ligi ilk haftasında İlbank'ı konuk eden İBA Kimya TED Ankara Kolejliler müsabakayı 0-3 tamamladı.

 

1.Set:20-25

2.Set:19-25

3.Set:23-25

 

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