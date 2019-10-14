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Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürdü
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GENÇLERBİRLİĞİ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ

Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

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Milli arada hazırlıklarını sürdüren Gençlerbirliği bir günlük izinin ardından Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Isınma koşusu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman daha sonra 5’e 2 top kapma antrenmanıyla devam etti. Yaklaşık doksan dakika antrenman son bölümde yapılan taktik çift kale maç ile noktalandı.  

                                                                     

 
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