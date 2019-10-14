Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürdü

Milli arada hazırlıklarını sürdüren Gençlerbirliği bir günlük izinin ardından Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Isınma koşusu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman daha sonra 5’e 2 top kapma antrenmanıyla devam etti. Yaklaşık doksan dakika antrenman son bölümde yapılan taktik çift kale maç ile noktalandı.
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