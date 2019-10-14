Diyadin'in yarım kalan hikayesi 

Ziya Darende'nin Fitbol Dergisi için özel olarak gerçekleştirdiği Metin Diyadin röportajında Ankaragücü tercihini tecrübeli teknik adam şöyle değerlendirdi;

Riskli kararlar alabiliyorsunuz

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin, "Bazen zorluklardan bir şeyler üreterek bir yerlere gelebilirsiniz. Bazı sıkıntılarla elde edebileceğiniz başarılar daha farklı anlamlar kazanır. Teknik adamlıkta bazen böyle riskli olabilecek kararlar alabiliyorsunuz. Biz de futbolcularımıza, camiamıza ve büyük Ankaragücü taraftarına güvenerek böyle bir karar aldık ve göreve başladık" dedi.

Genç oyuncuları monte edeceğiz

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin, kadro sıkıntılarıyla ilgili şunları kaydetti; "Maalesef böyle sıkıntılarımız var ve bunlar bizi yoruyor. Lakin bu savaşı vermek için buradayız. Ama içerden genç oyuncularımızı monte ederek, ama mevcut oyuncuların form düzeyini arttırarak bir şekilde çözüm bulacağız. Buraya bunun için geldik" açıklaması yaptı.

Ciddi bir savaşın içine girdik

Diyadin transfer yasağı ile ilgili şunları söyledi; "Yönetimin çalışmaları devam ediyor, ellerinden geleni yapacaklarını düşünüyorum. Ama bizim saha içine odaklanıp, mevcut şartlarda ne yapabiliriz ona bakmamız lazım. Ciddi bir savaşın içine girdik ve oyuncularımızın özverisiyle bu savaştan başarıyla çıkacağımıza inanıyoruz. Şimdilik, devre arasına kadar toplayabileceğimiz kadar puan toplayıp, sonrasına bakacağız" dedi. Diyadin, "Ankaragücü, son yıllarda Gökhan Akkan, Altay Bayındır, Emre Taşdemir gibi oyuncuları altyapısından çıkardı. Bu dönemde genç futbolcular bolca fırsat bulacaklardır. Biz bu şansı onlara vereceğiz. Umarım onlar da bu şansları iyi değerlendirirler ve hem kulüp için hem kendileri için hem de Türk futbolu için kazanç olur" değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe'de Löw'ün teknik adam olduğu dönemde Baliç'li, Moldovan'lı kadroda etkili bir isim olduğunu kaydeden Diyadin, 2. devre başında 19. haftada ayağının kırıldığını ve bunun futbol yaşantısını olumsuz etkilediğini belirtti. O dönemde 4 gol 3 asist ile oynadığını belirten tecrübeli teknik adam, eğer o sakatlık yaşanmasaydı 2000 Avrupa ve 2002 Dünya kupası'nda Milli takımda oynayabileceğini sözlerine ekledi.

Diyadin'in yarım kalan hikayesi

Diyadin, "Bir yerlerde bir hikaye yazmak istiyorsun ama yazamıyorsun, yazdırmıyorlar. Mesela ben, Gençlerbirliği Oftaş o zaman ki adıyla Asaş ile o hikayeyi yazmayı çok arzuluyordum. PAF takımında başladım çalışmaya, sonra Asaş takımıyla devam edip, o takımı Oftaş adıyla Süper Lig'e çıkartmak üzereydik. En çok istediğim hikayelerden biriydi. O dönem Gökhan Gönül'lü, Giray Kaçar'lı, İlhan Eker'li kadromuzla çok iyi iş çıkartıyorduk. Süper Lig'e çıkıp o kadroyu aynen koruyup, o çocukların yanına genç birkaç yabancı alıp savaşacaktık. O dönemdeki futbolcu kardeşlerimle de bu idealimi konuşup paylaşıyordum. Ama maalesef gerçekleşmedi ve hikayem yarım kaldı" açıklamaları yaptı.