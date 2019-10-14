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Burak Gören'den maç sonu açıklamalar
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BURAK GÖREN'DEN MAÇ SONU AÇIKLAMALAR

Basketbol Süper Lig'inin 3'üncü haftasında kendi sahasında Fenerbahçe Beko'yla oynadığı maçta mağlup olan Türk Telekom'un baş antrenörü Burak Gören maç sonrasında basın açıklaması yaptı.

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 Basketbol Süper Lig'inin 3'üncü haftasında Ankara Arena'da gerçekleşen Türk Telekom - Fenerbahçe Beko maçında 59 - 75 skorla mağlup olan Türk Telekom'un baş antrenörü Burak Gören, basın mensuplarına şu açıklamalarda bulundu : 

"Evimizdeki ikinci maçımız Fenerbahçe ile oldu. Çok güçlü bir rakip olduklarını bilmemize rağmen oyuncular ve biz kazanabilmek adına çaba gösterdik, elimizden geleni yaptık. Yeni takım olmamız sebebiyle oynamak istediğimiz maçı sahaya yansıtamadık. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum. Salı'dan itibaren Avrupa Kupası serüvenimiz de başlıyor. Her 3 günde bir yeni bir mücadele vereceğiz. Yeni bir takım olmamıza rağmen ümit veren bir takımız. "

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