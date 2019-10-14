Eryaman Stadyumu için imzalar atıldı

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Sayın Ferhat Türkoğlu ile bir araya gelen MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ve Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Sayın Murat Cavcav, Eryaman Stadyumu’nu MKE Ankaragücü Spor Kulübü ve Gençlerbirliği Spor Kulübü’ne 3 yıllığına tahsis eden protokole imza attılar.
Yapılan protokolün her iki kulüp için de hayırlı olmasını dileyen Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Ferhat Türkoğlu, MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği Spor Kulübü’ne başarılar diledi.
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