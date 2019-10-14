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Bahaddin Güneş, yarın Spor Özel'de
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BAHADDİN GÜNEŞ, YARIN SPOR ÖZEL'DE

Ankara Demirspor Teknik Direktörü Bahaddin Güneş yarın 14:00'da çok özel açıklamalarıyla Klasspor TV'de...

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Ankara Demirspor Teknik Direktörü Bahaddin Güneş, Klasspor TV mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu. Bu çok özel röportaj yarın saat 14.00'da Spor Özel'de... 

 https://www.youtube.com/watch?v=kWzGgZoZLqU

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