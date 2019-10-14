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Haftanın Nabzı bu akşam saat 20.00'da
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HAFTANIN NABZI BU AKŞAM SAAT 20.00'DA

Haftanın Nabzı bu akşam saat 20.00'da

Haftanın Nabzı'na bu akşam Meriç Enercan konuk olacak.

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Milli maç arasında Ankara takımlarının Süper Lig maçlarına hazırlıkları nasıl gidiyor? Gençlerbirliği yükselişe geçebilecek mi? Kongre süreci MKE Ankaragücü maçlarını etkileyecek mi? Süper Lig'de mücadele eden Ankara takımlarının oynayacağı maçların masaya yatırıldığı, Klasspor TV Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas ve Müjdat Yalman'ın hazırlayıp sunduğu Haftanın Nabzı'nda önemli konular duayen Gazeteci Meriç Enercan konukluğunda değerlendirilecek. Kaçırmayın...

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