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BAK ve Ankara Demirspor sevindirdi
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BAK VE ANKARA DEMİRSPOR SEVİNDİRDİ

BAK ve Ankara Demirspor sevindirdi

Milli maç arasından dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig'de bu hafta sonu maçlar oynanmadı. 2. Lig ve 3. Lig'de ise Bakspor ve Ankara Demirspor rakiplerini mağlup etti.

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Dün oynanan karşılaşmalarda Ankara temsilcilerinin aldığı sonuçlar şu şekilde; 

Bakspor 1-0 Tarsus İdman Yurdu 

Hacettepespor 1-3 Çorum Belediyespor 

Ankara Demirspor 2-0 Van BB

Sivas Belediyespor 0-0 Etimesgut Belediyespor 

Çatalcaspor 1-1 Çankaya FK 

Somaspor 2-1 Altındağ Belediyespor 

 

 
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