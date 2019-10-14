BAK ve Ankara Demirspor sevindirdi

BAK VE ANKARA DEMİRSPOR SEVİNDİRDİ

2019-10-14T14:37+03:00

Milli maç arasından dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig'de bu hafta sonu maçlar oynanmadı. 2. Lig ve 3. Lig'de ise Bakspor ve Ankara Demirspor rakiplerini mağlup etti.

Yayınlanma Tarihi:14 Ekim 2019 | 14:37 254 Okunma

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