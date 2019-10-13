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İşte Modafenspor - Halide Edip Adıvarspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE MODAFENSPOR - HALİDE EDİP ADIVARSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Modafenspor - Halide Edip Adıvarspor maçında ilk 11'ler

TFF 3. Lig 3. Grup 8. haftasında Modafenspor ile Halide Edip Adıvarspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Modafenspor - Halide Edip Adıvarspor maçında ilk 11'ler

Bugün 15:00'da başlayacak Modafenspor - Halide Edip Adıvarspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup 8. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı CELAL BAYRAKLI yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Modafenspor: Batuhan Yılmaz, Ceyhun Yelkenci, Furkan Özer, Mehmet Burak Yılmaz, Umut Uysal, Alper Uğuz, Vedat Karakuş, Özgür Ortaç, Doğan Zincir, Gökhan Karataş, Emre Bayraktarbaşı

Teknik Direktör:

Halide Edip Adıvarspor: Fatih Cin, Hakan Akbaş, Yener Demirci, Gökhan Korkmaz, Muhammed Raşit Şahingöz, Hüseyin Afkan, Dursun Türk, Erman Taşkın, Furkan Mehmet Tuncer, Fevzi Can Bozkuş, Evren Özyiğit

Teknik Direktör:

Hakem: CELAL BAYRAKLI, ÖZCAN GENEL, MİKAİL CAN, BURAK ALTINEL

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