İşte Modafenspor - Halide Edip Adıvarspor maçında ilk 11'ler
Bugün 15:00'da başlayacak Modafenspor - Halide Edip Adıvarspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 3. Grup 8. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı CELAL BAYRAKLI yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Modafenspor: Batuhan Yılmaz, Ceyhun Yelkenci, Furkan Özer, Mehmet Burak Yılmaz, Umut Uysal, Alper Uğuz, Vedat Karakuş, Özgür Ortaç, Doğan Zincir, Gökhan Karataş, Emre Bayraktarbaşı
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Halide Edip Adıvarspor: Fatih Cin, Hakan Akbaş, Yener Demirci, Gökhan Korkmaz, Muhammed Raşit Şahingöz, Hüseyin Afkan, Dursun Türk, Erman Taşkın, Furkan Mehmet Tuncer, Fevzi Can Bozkuş, Evren Özyiğit
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: CELAL BAYRAKLI, ÖZCAN GENEL, MİKAİL CAN, BURAK ALTINEL
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