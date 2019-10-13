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Bayrampaşa - Yozgatspor 1959 FK sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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BAYRAMPAŞA - YOZGATSPOR 1959 FK SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Bayrampaşa - Yozgatspor 1959 FK sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3. Lig 3. Grup 8. haftasında Bayrampaşa ile Yozgatspor 1959 FK arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Bayrampaşa - Yozgatspor 1959 FK sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 15:00'da başlayacak Bayrampaşa - Yozgatspor 1959 FK maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup 8. Haftasında Bayrampaşa Çetin Emeç Stadyumunda oynanacak müsabakayı ÖMER KOCABEY yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Bayrampaşa Çetin Emeç

Bayrampaşa: Hüseyin Güngör, Halil Uysal, Bünyamin Balat, İbrahim Can Köse, Mert Somay, Oğuz Çetinkaya, Mertcan Aktaş, Taner Yıldız, Selim Şahin, Veysel Sapan, Hıfsullah İsmail Erdoğan

Teknik Direktör:

Yozgatspor 1959 FK: Osman Keçelioğlu, Abdulsamet Kırım, Oğuzhan Kandemir, Mustafa Serkan Demirel, Beytullah Ersoy, Aytaç Deniz, Uğur Erdoğan, Göksal Özkara, Samet Göker, Okan Özdilek, Kasım Ulus

Teknik Direktör:

Hakem: ÖMER KOCABEY, MUSTAFA KIRBAŞ, FURKAN YAMAN, VEYSEL KARANİ ÖZKAN

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