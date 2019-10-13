Bayrampaşa - Yozgatspor 1959 FK sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 15:00'da başlayacak Bayrampaşa - Yozgatspor 1959 FK maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 3. Grup 8. Haftasında Bayrampaşa Çetin Emeç Stadyumunda oynanacak müsabakayı ÖMER KOCABEY yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Bayrampaşa Çetin Emeç
Bayrampaşa: Hüseyin Güngör, Halil Uysal, Bünyamin Balat, İbrahim Can Köse, Mert Somay, Oğuz Çetinkaya, Mertcan Aktaş, Taner Yıldız, Selim Şahin, Veysel Sapan, Hıfsullah İsmail Erdoğan
Teknik Direktör:
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Yozgatspor 1959 FK: Osman Keçelioğlu, Abdulsamet Kırım, Oğuzhan Kandemir, Mustafa Serkan Demirel, Beytullah Ersoy, Aytaç Deniz, Uğur Erdoğan, Göksal Özkara, Samet Göker, Okan Özdilek, Kasım Ulus
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ÖMER KOCABEY, MUSTAFA KIRBAŞ, FURKAN YAMAN, VEYSEL KARANİ ÖZKAN
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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